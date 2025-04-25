Робота для пенсіонерів в Одесі дає шанс почати іншу справу, залишатися активним і водночас мати додатковий дохід, повідомляє Politeka.
Робота для пенсіонерів в Одесі останнім часом перестає бути рідкістю. Більше того, як показують оголошення на OLX.ua, деякі вакансії передбачають гідну оплату і не вимагають надскладних навичок чи професійної перепідготовки.
Зараз, в умовах воєнного часу, коли багато людей змінюють місце проживання або залишають країну, зростає потреба у відповідальних працівниках. І саме тому роботодавці дедалі частіше відкривають двері для людей старшого віку.
Робота для пенсіонерів в Одесі поступово перетворюється на щось звичне, як для самих кандидатів, так і для компаній, які цінують надійність і досвід. Одна з актуальних вакансій, до прикладу, це водій у компанію “Хорека”. Шукають людину з водійськими правами категорії В, а ще краще В і С.
Досвід за кермом потрібен від двох років. Основна база розташована в Малиновському районі, на вулиці Строганова. Обіцяють стабільну заробітну плату, яка виплачується двічі на місяць. Орієнтовна сума: від 26 до 30 тисяч гривень. П’ятиденний робочий тиждень.
А для тих, хто колись мав справу з електрикою, може підійти ще одна позиція. Завод залізобетонних виробів шукає електрика. Потрібно розбиратися із промисловим обладнанням: електродвигуни, крани, станки.
Вимоги доволі стандартні, адже тут цінують відповідальність, технічну грамотність, відсутність шкідливих звичок. Заробітна плата від 16 до 20 тисяч, виплати регулярні, без затримок.
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