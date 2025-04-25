Жизнь после выхода на заслуженный отдых не обязательно должна быть полна сиденья дома, поэтому работа для пенсионеров в Одессе является прекрасным вариантом, чтобы оставаться в движении.

Работа для пенсионеров в Одессе дает шанс начать другое дело, оставаться активным и иметь дополнительный доход, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе за последнее время перестает быть редкостью. Более того, как показывают объявления на OLX.ua, некоторые вакансии предусматривают достойную оплату и не требуют сверхсложных навыков или профессиональной переподготовки.

Сейчас, в условиях военного времени, когда многие люди сменяют место жительства или покидают страну, растет потребность в ответственных работниках. Именно поэтому работодатели все чаще открывают двери для людей постарше.

Работа для пенсионеров в Одессе постепенно превращается в нечто привычное как для самих кандидатов, так и для компаний, которые ценят надежность и опыт. Одна из актуальных вакансий, например, это водитель в компанию "Хорека". Ищут человека с водительскими правами категории В, а еще лучше В и С.

Опыт за рулем требуется от двух лет. Основная база находится в Малиновском районе, на улице Строганова. Обещают стабильную заработную плату, которая выплачивается дважды в месяц. Ориентировочная сумма: от 26 до 30 тысяч гривен. Пятидневная рабочая неделя.

А для тех, кто когда-то сталкивался с электричеством, может подойти еще одна позиция. Завод железобетонных изделий ищет электричество. Необходимо разбираться с промышленным оборудованием: электродвигатели, краны, станки.

Требования достаточно стандартные, ведь здесь ценят ответственность, техническую грамотность, отсутствие вредных привычек. Зарплата от 16 до 20 тысяч, выплаты регулярные, без задержек.

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