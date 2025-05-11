Стало відомо, чи станеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові з травня 2025 року

Питання вартості комунальних послуг знову стає актуальним - багато містян переживають, що в травні гряде підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми з'ясували, чого очікувати у травні.

Із травня 2025 року підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові не відбудеться. Так, продовжено дію спеціальних зобов’язань на ринку блакитного палива, що дозволило зберегти чинні тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

Більшість українських споживачів, включно з мешканцями Харківської області, обслуговує компанія «Нафтогаз». Ціна газу для її клієнтів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. До того ж для дисциплінованих споживачів передбачена можливість економії — знижка 1% на оплату рахунку. Щоб її отримати, потрібно сплатити за газ до 15 числа місяця через онлайн-сервіси компанії. Знижка нараховується автоматично в наступному місяці.

Також підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові не затронуло електроенергію. З травня залишився без змін тариф на електроенергію для більшості побутових споживачів — 4,32 грн за 1 кВт-год. Цей фіксований тариф, встановлений урядом, є частиною державної політики зі стабілізації цін на комунальні послуги.

Втім, варто нагадати, що під час опалювального сезону для мешканців багатоквартирних будинків без централізованого опалення діяв пільговий тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год. Він був призначений для тих, хто опалював оселі електрообігрівачами. З приходом весни ця тимчасова знижка скасована і вже не діє у травні.

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