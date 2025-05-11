Стало известно, произойдет ли повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове с мая 2025 года

Вопрос стоимости коммунальных услуг снова становится актуальным – многие горожан переживают, что в мае грядет повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове, сообщает Politeka.net.

Мы узнали, чего ожидать в мае.

С мая 2025 повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не состоится. Продлено действие специальных обязательств на рынке голубого топлива, что позволило сохранить действующие цены на тепло и горячую воду для населения.

Большинство украинских потребителей, включая жителей Харьковской области, обслуживает компания «Нафтогаз». Цена газа для клиентов остается на уровне 7,96 грн за кубометр. К тому же, для дисциплинированных потребителей предусмотрена возможность экономии — скидка 1% на оплату счета. Чтобы его получить, нужно оплатить газ до 15 числа месяца через онлайн-сервисы компании. Скидка начисляется автоматически в следующем месяце.

Также повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не затронуло электроэнергию. С мая осталась без изменений цена на электроэнергию для большинства бытовых потребителей – 4,32 грн за 1 кВт-ч. Этот фиксированная стоимость, установленный правительством, является частью государственной политики стабилизации цен.

Впрочем, следует напомнить, что во время отопительного сезона для жильцов многоквартирных домов без централизованного отопления действовал льготный - 2,64 грн за 1 кВт-ч. Он был предназначен для тех, кто отапливал дома электрообогревателями. С приходом весны эта временная скидка упразднена и уже не действует в мае.

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