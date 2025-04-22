Подорожчання овочів у Харкові стало суттєво помітним на полицях супермаркетів та онлайн-магазинів, повідомляє Politeka.

За моніторингом мережі харківських супермаркетів Рост, набільше підняття цінників торкнулося огірків, перцю та помідорів.

Згідно з моніторингом, огірок гладкий українського виробництва наразі коштує від 119,90 до 139,90 гривень, що на 15–20% дорожче, ніж у березні. Не відстає і помідор сорту “Сливка”, ціна якого вже перевищує 126,90 грн/кг, а ще нещодавно його можна було придбати за 116,90 грн.

Не менш вражаюча ситуація в мережіх арківських супермаркетів Рос і з червоним солодким перцем — його середня вартість сягнула 209,90 грн/кг, що зробило цей овоч справжньою розкішшю. Водночас молода капуста, хоч і знижується в ціні на 18%, все ще коштує 79,90 грн/кг, а картопля сорту "Гранада" — одна з найдоступніших — йде по 38,90 гривень.

Експерти ринку зазначають, що підвищення вартості зумовлене сезонністю, високими цінами на логістику, та впливом погодних умов. Найближчі тижні ситуація може трохи стабілізуватись, але серйозного здешевшання до літа не прогнозується.

Тож харків’янам радять планувати покупки та обирати сезонні продукти, аби зменшити навантаження на гаманець. Оскільки є ймовірність, що подорожчання овочів у Харкові лише набирає обертів.

Джерело: rostmarket

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.