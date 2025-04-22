Подорожание овощей в Харькове стало заметным на полках супермаркетов и онлайн-магазинов, сообщает Politeka.

По мониторингу сети харьковских супермаркетов Рост, большее повышение ценников коснулось огурцов, перца и помидоров.

Согласно мониторингу, огурец гладкий украинского производства сейчас стоит от 119,90 до 139,90 гривен , что на 15–20% дороже, чем в марте. Не отстает и помидор сорта Сливка , цена которого уже превышает 126,90 грн/кг , а еще недавно его можно было приобрести за 116,90 грн.

Не менее впечатляющая ситуация в сетях арковских супермаркетов Росс и с красным сладким перцем — его средняя стоимость достигла 209,90 грн/кг , что сделало этот овощ настоящей роскошью. В то же время , молодая капуста , хоть и снижается в цене на 18%, все еще стоит 79,90 грн/кг , а картофель сорта "Гранада" — один из самых доступных — идет по 38,90 гривен .

Эксперты рынка отмечают, что повышение стоимости обусловлено сезонностью, высокими ценами на логистику и влиянием погодных условий. В ближайшие недели ситуация может немного стабилизироваться, но серьезное удешевление к лету не прогнозируется.

Поэтому харьковчанам советуют планировать покупки и выбирать сезонные продукты, чтобы снизить нагрузку на кошелек. Поскольку есть вероятность, что подорожание овощей в Харькове только набирает обороты.

Источник: rostmarket

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