Безкоштовне житло для переселенців у Львові надається в різноманітних варіантах, і ви можете обрати саме той, що вам підходить.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові підходить для осіб, що шукають тимчасовий притулок, повідомляє Politeka.

Для тих, хто потребує відпочинку на природі, пропонується житло в новому приватному будинку, що розташоване всього за 20 км від Львова в селі. Будинок оснащений центральною каналізацією і водопостачанням. Зручності включають велику ділянку площею 20 соток, поруч є завод, пекарня та магазини. Проживання надається для людей без шкідливих звичок, готових допомогти по господарству. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 097 616 2539.

Інший варіант житла – це кімната в самому центрі Львова, призначена для дівчини. Це помешкання з усіма необхідними умовами для комфортного проживання: пральна машина, мікрохвильова піч, пилосос і інші зручності. Така можливість є чудовим варіантом для тих, хто хоче жити в зручному та доступному місці міста. Деталі можна дізнатися за номером 050 303 1001.

Також для жінок пенсійного віку, що потребують тимчасового прихистку, є варіант у селі з усіма умовами. Це безкоштовне проживання на зимовий період або, можливо, на постійній основі. Однак, для отримання цього дому необхідно надати послугу по догляду за ходячою хворою людиною (яка постійно доглядається іншою особою). Цей прихисток ідеально підходить для тих, хто любить природу, гори, ягоди та гриби. Всі деталі за телефоном 096 918 4665.

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