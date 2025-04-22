Новий графік маршруток у Львові передбачає зміни у русі транспорту до міських кладовищ у поминальні дні, повідомляє Politeka.

Зокрема, 27 і 28 квітня тролейбусний маршрут №31, який курсує до Сихівського кладовища, підсилять — на лінії працюватимуть 4 тролейбуси. Крім того, мешканці та гості міста вже можуть скористатися новим автобусним маршрутом №46 до Голосківського кладовища. На цьому напрямку щодня курсують 20 великих низькопідлогових автобусів, що значно покращує комфорт перевезень.

Тим часом містян очікують інші транспортні новини — подорожчання проїзду. Вартість квитка у львівських маршрутках може зрости до 32 гривень. За інформацією ЛК АТП №1, саме така ціна є економічно обґрунтованою згідно з розрахунками. Причинами стали стрімке зростання цін на пальне, зарплати, податки та витратні матеріали. У разі затвердження нового тарифу вартість проїзду може бути уніфікована — незалежно від способу оплати.

Новий графік маршруток у Львові запроваджено з урахуванням потреб мешканців під час поминальних днів, тож у ці дати краще заздалегідь планувати поїздки.

"Міська влада закликає львів’ян планувати свої поїздки завчасно та користуватись громадським транспортом, аби уникнути заторів біля кладовищ. Актуальний розклад руху транспорту можна переглянути на сайті.

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