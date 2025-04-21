Подорожчання риби у Львові торкнулося не всіх видів продукції, однак все одно викликало бурю обговорень, повідомляє Politeka.

Місцеві мешканці, які звикли до рибних страв, усе частіше ловлять себе на думці, що ціни вже не ті. І, як інформує Хвиля, окремі види трохи здешевшали, однак загальна картина на прилавках зовсім не райдужна.

Серед найбільш популярних позицій серед містян - живий короп. Станом на квітень його середня вартість становить 148,05 гривень за кілограм. Це навіть трохи дешевше, ніж у березні — на 2,41. Але не поспішайте радіти: все залежить від магазину.

В Auchan, до прикладу, він коштує 129, а от у Megamarket - вже 167,10 гривень. А подорожчання риби у Львові позначилося перш за все на потрошеному коропі. Тепер за кілограм доведеться викласти в середньому 198,05 - це на 2,20 більше, ніж місяцем раніше. І тут теж усе залежить від мережі: в Auchan - 169 гривень, а в Megamarket - цілих 227,10.

Щодо слабосоленого оселедця, то тут ситуація трохи краща. Він знизився на 1,80 і коштує в середньому 192,70 за кіло. Найдоступніша ціна 179, а ось у Megamarket знову найвищий цінник - 215,10. Оселедець завжди був улюбленцем на святковому столі, але, схоже, скоро й він стане делікатесом.

І, звісно, скумбрія - улюбленеця багатьох українських родин. На жаль, вона цього місяця виросла найбільше - аж на 5,72 грн. Тепер її середня ціна - 209,05. У Novus - 209 гривень, у Megamarket - на копійку дорожче.

Цінове збільшення стало наслідком економічної ситуації в країні. Тому експерти радять слідкувати за акційними пропозиціями та порівнювати цінникик у різних мережах. Так вам хоча б трохи вдасться зекономити бюджет.

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