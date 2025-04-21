Подорожание рыбы во Львове затронуло не все виды продукции, однако все равно вызвало бурю обсуждений, сообщает Politeka.
Местные жители, привыкшие к рыбным блюдам, все чаще ловят себя на мысли, что цены уже не те.
Среди наиболее популярных позиций среди горожан - по состоянию на апрель его средняя стоимость составляет 148,05 гривен за килограмм.
У Auchan, к примеру, он стоит 129, а вот у Megamarket – уже 167,10 гривен. А подорожание рыбы во Львове сказалось прежде всего на разбитом карпе. Теперь за килограмм придется выложить в среднем 198,05 – это на 2,20 больше, чем месяцем ранее. И здесь тоже все зависит от сети: в Auchan – 169 гривен, а в Megamarket – целых 227,10.
Что касается слабосоленой сельди, то здесь ситуация немного лучше. Он снизился на 1,80 и стоит в среднем 192,70 за килограмм. Самая доступная цена 179, а вот у Megamarket снова самый высокий ценник – 215,10. Сельдь всегда была любимцем на праздничном столе, но, похоже, скоро и она станет деликатесом.
И, конечно, скумбрия - любимец многих украинских семей. К сожалению, она в этом месяце выросла больше всего - на 5,72 грн. Теперь ее средняя цена – 209,05. У Novus – 209 гривен, у Megamarket – на копейку дороже.
Ценовое увеличение стало следствием экономической ситуации в стране. Поэтому эксперты советуют следить за акционными предложениями и сравнивать ценники в разных сетях.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.
Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.
Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.