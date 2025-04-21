Подорожание рыбы во Львове стало одной из тем, что ощутимо влияет на кошельки местных жителей.

Подорожание рыбы во Львове затронуло не все виды продукции, однако все равно вызвало бурю обсуждений, сообщает Politeka.

Местные жители, привыкшие к рыбным блюдам, все чаще ловят себя на мысли, что цены уже не те.

Среди наиболее популярных позиций среди горожан - по состоянию на апрель его средняя стоимость составляет 148,05 гривен за килограмм.

У Auchan, к примеру, он стоит 129, а вот у Megamarket – уже 167,10 гривен. А подорожание рыбы во Львове сказалось прежде всего на разбитом карпе. Теперь за килограмм придется выложить в среднем 198,05 – это на 2,20 больше, чем месяцем ранее. И здесь тоже все зависит от сети: в Auchan – 169 гривен, а в Megamarket – целых 227,10.

Что касается слабосоленой сельди, то здесь ситуация немного лучше. Он снизился на 1,80 и стоит в среднем 192,70 за килограмм. Самая доступная цена 179, а вот у Megamarket снова самый высокий ценник – 215,10. Сельдь всегда была любимцем на праздничном столе, но, похоже, скоро и она станет деликатесом.

И, конечно, скумбрия - любимец многих украинских семей. К сожалению, она в этом месяце выросла больше всего - на 5,72 грн. Теперь ее средняя цена – 209,05. У Novus – 209 гривен, у Megamarket – на копейку дороже.

Ценовое увеличение стало следствием экономической ситуации в стране. Поэтому эксперты советуют следить за акционными предложениями и сравнивать ценники в разных сетях.

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