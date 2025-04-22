Новый график маршруток во Львове предусматривает изменения в движении транспорта в городские кладбища в поминальные дни, сообщает Politeka.

В частности, 27 и 28 апреля троллейбусный маршрут №31, который курсирует в Сихивское кладбище, усилят — на линии будут работать 4 троллейбуса. Кроме того, жители и гости города уже могут воспользоваться новым автобусным маршрутом №46 до Голосковского кладбища. По этому направлению ежедневно курсируют 20 больших низкопольных автобусов, что значительно улучшает комфорт перевозок.

Между тем горожан ожидают другие транспортные новости – подорожание проезда. Стоимость билета во львовских маршрутках может вырасти до 32 гривен. По информации ЛК АТП №1, именно такая цена экономически обоснована согласно расчетам. Причинами стали стремительный рост цен на топливо, зарплаты, налоги и расходные материалы. В случае утверждения нового тарифа, стоимость проезда может быть унифицирована — независимо от способа оплаты.

Новый график маршруток во Львове введен с учетом потребностей жителей во время поминальных дней, поэтому в эти даты лучше заранее планировать поездки.

"Городские власти призывают львовян планировать свои поездки заблаговременно и пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок возле кладбищ. Актуальное расписание движения транспорта можно посмотреть на сайте .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.