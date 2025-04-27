Бесплатное жилье для переселенцев во Львове предоставляется в различных вариантах, и вы можете выбрать именно подходящий.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове подходит для лиц, ищущих приют, сообщает Politeka.

Для тех, кто нуждается в отдыхе на природе, предлагается жилье в новом частном доме , расположенном всего в 20 км от Львова в селе. Дом оборудован центральной канализацией и водоснабжением. Удобства включают в себя большой участок площадью 20 соток, рядом есть завод, пекарня и магазины. Проживание предоставляется людям без вредных привычек, готовых помочь по хозяйству. Более подробную информацию можно получить по телефону 097 616 2539 .

Другой вариант жилья – комната в самом центре Львова, предназначенная для девушки. Это апартаменты со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания: стиральная машина, микроволновка, пылесос и другие удобства. Такая возможность является отличным вариантом для тех, кто хочет жить в удобном и доступном месте города. Подробности можно узнать по номеру 050 303 1001 .

Также для женщин пенсионного возраста, нуждающихся в временном убежище, есть вариант в селе со всеми условиями . Это бесплатное проживание на зимний период или возможно на постоянной основе. Однако, для получения этого дома необходимо предоставить услугу по уходу за ходячим больным человеком (который постоянно ухаживает за другим лицом). Это убежище идеально подходит для тех, кто любит природу, горы, ягоды и грибы. Все детали по телефону 096 918 4665 .

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