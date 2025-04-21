Обленерго регулярно запроваджує локальні графіки відключення світла в Харкові та області – чого чекати у вівторок, 22 квітня 2025 року.

Що треба знати про можливі графіки відключення світла в Харкові та області на 22 квітня 2025 року, в "Укренерго" зробили важливе оголошення, повідомляє Politeka.

Напередодні, як повідомили в "Укренерго", в Україні знизилося спроживання електроенергії завдяки теплій та сонячній погоді, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій та зменшує енергоспоживання із загальної мережі.

Пік енергоспоживання зараз припадає на вечірні години. Енергетики просять українців за можливості максимально перенести використання потужних електроприладів на денний час, коли найактивніше працюють сонячні електростанції – приблизно з 8:00 до 18:00.

Це зараз особливо важливо, тому що аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які постраждали від масованих ракетних і дронових атак рф, тривають, пише Politeka.

Обленерго регулярно проводить ремонтні роботи в електромережах, які потребують планових локальних знеструмлень. Поки на 22 квітня про запровадження графіків відключення світла в Харкові та області не повідомлялося. Якщо ситуація зміниться про це повідомлять пізніше на офіційних сторінках обленерго та відповідних територіальних громад.

Крім того, ситуація в енергосистемі така, що наразі немає необхідності для запровадження аварійних і стабілізаційних графіків відключення світла в Харкові та області на 22 квітня.

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