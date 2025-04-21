Облэнерго регулярно вводит локальные графики отключения света в Харькове и области – чего ждать во вторник, 22 апреля 2025 года.

Что нужно знать о возможных графиках отключения света в Харькове и области на 22 апреля 2025 года, в "Укрэнерго" сделали важное объявление, сообщает Politeka.

Накануне, как сообщили "Укрэнерго", в Украине снизилось потребление электроэнергии благодаря теплой и солнечной погоде, которая способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и уменьшает энергопотребление из общей сети.

Пик энергопотребления сейчас приходится на вечерние часы. Энергетики просят украинцев по возможности максимально перенести использование мощных электроприборов на дневное время, когда активнее всего работают солнечные электростанции – примерно с 8:00 до 18:00.

Это сейчас особенно важно, потому что аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших от массированных ракетных и дроновых атак рф, продолжаются, пишет Politeka.

Облэнерго регулярно проводит ремонтные работы в электросетях, которые требуют в плановых локальных обесточений. Пока на 22 апреля о введении графиков отключения света в Харькове и области не сообщалось. Если ситуация изменится, об этом сообщат позже на официальных страницах облэнерго и соответствующих территориальных общин.

Кроме того, ситуация в энергосистеме такова, что нет необходимости для введения аварийных и стабилизационных графиков отключения света в Харькове и области на 22 апреля.

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