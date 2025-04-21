Українців попередили, що податкова отримає більше повноважень щодо контролю за банківськими рахунками.

Банківські рахунки українців стануть прозорішими для держави, адже податкова отримає повноваження адмініструвати реєстр, до якого надходитимуть дані про рахунки та сейфи фізичних осіб, повідомляє Politeka.

Відповідний законопроєкт, що наближає українське законодавство до норм ЄС, вже погоджено Кабміном і невдовзі буде передано до Верховної Ради.

Згідно із законопроєктом, податкова служба стане адміністратором реєстру та отримає інформацію про відкриття й закриття рахунків, електронних гаманців і сейфів. Таку інформацію зобов’язані надавати банки, емітенти електронних грошей, небанківські установи та фінансові послуги.

Також планується створення окремого реєстру бенефіціарних власників трастів. Дані верифікуватимуться, а за їх неподання або недостовірність передбачено санкції.

Законопроєкт вводить термін "викривач", визначає його правовий статус і гарантує захист, а також безоплатну правову допомогу.

Банківські рахунки українців тепер фактично втратять статус таємниці, адже доступ до них отримає держава. Такий крок пояснюється необхідністю гармонізації з нормами ЄС для інтеграції до платіжної системи SEPA.

Тим часом, податкова наголошує, що це підвищить фінансову прозорість і контроль за обігом коштів.

Джерело: SUD

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