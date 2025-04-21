Украинцев предупредили, что налоговая получит больше полномочий по контролю над банковскими счетами.

Банковские счета украинцев станут прозрачнее для государства, ведь налоговая получит полномочия администрировать реестр, в который будут поступать данные о счетах и сейфах физических лиц, сообщает Politeka.

Соответствующий законопроект, приближающий украинское законодательство к нормам ЕС, уже согласован Кабмином и вскоре будет передан в Верховную Раду.

Согласно законопроекту, налоговая служба станет администратором реестра и получит информацию об открытии и закрытии счетов, электронных кошельков и сейфов. Такую информацию должны предоставлять банки, эмитенты электронных средств, небанковские учреждения и денежные сервисы.

Также планируется создание отдельного реестра бенефициарных владельцев трастов. Данные будут верифицированы, а за их неподачу или недостоверность предусмотрены санкции.

Законопроект вводит термин "разоблачитель", определяет его правовой статус и гарантирует защиту, а также безвозмездную правовую помощь.

Банковские счета украинцев теперь фактически лишатся статуса тайны, ведь доступ к ним получит государство. Такой шаг объясняется необходимостью гармонизации с нормами ЕС для интеграции в платежную систему SEPA.

Между тем налоговая отмечает, что это повысит финансовую прозрачность и контроль за оборотом средств.

Источник: SUD

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