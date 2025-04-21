Можна знайти понад 3000 активних пропозицій, де надають безкоштовне житло для переселенців в Києві.

Безкоштовне житло для переселенців в Києві можна знайти за допомогою спеціального сервісу, який допоможе швидше отримати допомогу, повідомляє Politeka.net.

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На платформі Шелтер вже зараз можна знайти понад 3000 активних пропозицій, де надають безкоштовне житло для переселенців в Києві. Цей сервіс об’єднує людей, які готові надати прихисток, і тих, хто змушений залишити свої домівки через війну.

Щоб скористатися платформою, власники нерухомості можуть розміщувати оголошення, а переселенці — знаходити домівку. Доступ до сервісу можливий не лише онлайн, а й за номером гарячої лінії:

0 (800) 33 22 38 (дзвінки безкоштовні в межах України).

Команда платформи стежить за достовірністю оголошень. Оператори регулярно телефонують до хостів, щоб перевірити наявність вільних місць. Якщо місце вже зайняте, оголошення видаляють. Також власники нерухомості отримують SMS-нагадування з проханням самостійно оновити інформацію або звернутися до волонтерів через гарячу лінію.

Крім того, кожен користувач має змогу залишити відгук чи скаргу на хоста або гостя. Усі повідомлення ретельно перевіряються. Завдяки цьому сервіс вчасно виявляє та блокує шахраїв — наприклад, тих, хто під виглядом хоста вимагає передплату на банківську картку.

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