Можно найти более 3000 активных предложений, где предоставляют бесплатное жилье для переселенцев в Киеве.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве можно найти с помощью специального сервиса, который поможет быстрее получить помощь, сообщает Politeka.net.

В КГГА раскрыли подробности.

На платформе Шелтер уже сейчас можно найти более 3000 активных предложений, где предоставляется бесплатное жилье для переселенцев в Киеве. Этот сервис объединяет людей, которые готовы предоставить убежища, и тех, кто вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Чтобы воспользоваться платформой, владельцы недвижимости могут размещать объявления, а переселенцы – находить квартиру или дом. Доступ к сервису возможен не только онлайн, но и номер горячей линии:

0 (800) 33 22 38 (звонки бесплатные в пределах Украины).

Команда платформы следит за достоверностью объявлений. Операторы звонят по телефону к хостам, чтобы проверить наличие свободных мест. Если место уже занято, объявления удаляют. Также владельцы недвижимости получают SMS-напоминание с просьбой самостоятельно обновить информацию или обратиться к волонтерам через горячую линию.

Кроме того, каждый пользователь может оставить отзыв или жалобу на хоста или гостя. Все сообщения тщательно проверяются. Благодаря этому сервис вовремя обнаруживает и блокирует мошенников — например, тех, кто под видом хоста требует подписки на банковскую карту.

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