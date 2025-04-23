Безкоштовна допомога для ВПО у Харкові, стало відомо, де отримати речі та куда можна їх віднести.

У Харкові внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати безкоштовні речі — одяг, взуття, постільну білизну, посуд, засоби гігієни та інші необхідні предмети побуту, передає Politeka.

У місті функціонують хаби та пункти гуманітарної допомоги, створені спеціально для підтримки переселенців та вразливих категорій населення.

З 2022 року на Салтівці працює хаб, де щодня допомогу отримують близько 70 людей. Засновниця проєкту та волонтерка Маргарита Смик розповідає, що найбільший попит мають:

посуд,

постільна білизна,

верхній одяг.

До хабу переважно приносять речі місцеві. Через посилення бойових дій на Куп’янщині та півночі області кількість переселенців, які звертаються по допомогу, постійно зростає.

У Харкові при територіальних центрах надання соціальних послуг продовжують працювати пункти, де переселенці, люди з інвалідністю, пенсіонери та інші вразливі мешканці можуть отримати:

одяг,

взуття,

предмети гігієни,

посуд,

постільну білизну.

Графік роботи: будні дні з 09:00 до 15:00 (перерва з 12:00 до 13:00).

Адреси пунктів:

Індустріальний район — Дванадцятого Квітня, 10/46, (0572) 94-26-95

Київський — Багалія, 12, (057) 706-32-47

Немишлянський — бульвар Богдана Хмельницького, 10-А, (057) 725-34-15

Новобаварський — Власенка, 14, (095) 922-58-06

Основ’янський — Богдана Хмельницького, 13, (057) 725-26-15, (050) 063-78-17

Салтівський район — Валентинівська, 23-г, (050) 995-36-33, (067) 787-94-57

Слобідський — провулок Решетниківський, 3, (057) 737-15-33

Холодногірський — вулиця Велика Панасівська, 34-А, (097) 521-12-08, (067) 892-18-91

Шевченківський — просп. Перемоги, 77А, (057) 725-34-96

Також за цими адресами можна передати речі тим, хто її потребує.

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