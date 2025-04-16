Грошова допомога в Харкові продовжує надходити тим, хто постраждав внаслідок війни для забезпечення базових потреб.

Грошова допомога в Харкові від Агенства ООН у справах біженців тепер стала ширшою, повідомляє Politeka.

Як інформує УВКБ ООН, з 2025 року механізм отримання став простішим, а суми більшими. Агентство розширило програму багатоцільової підтримки, щоб охопити більше українців і частково закрити їхні базові потреби: від тимчасового житла - до ліків та продуктів.

Відтепер на кожного члена родини можна отримати 3 600 гривень на місяць, а раніше ця сума становила 2 200. Виплати здійснюються три місяці поспіль, тобто загалом можна розраховувати на 10 800 гривень на людину.

І ця грошова допомога в Харкові вже доступна як для тих, хто вимушено залишив домівку, так і для тих, хто повернувся з-за кордону до постійного місця проживання. З 13 січня у місті діють пункти збору даних для оформлення заявок.

Оформити виплату також можна у спеціальному центрі або, якщо маєте доступ до інтернету - онлайн. Важливо мати документи, які підтверджують особу та статус переміщеної особи. Грошова допомога в Харкові також доступна для пенсіонерів, якщо вони входять до вразливих категорій, визначених ООН.

Наприклад, якщо людина самотня, має інвалідність або не отримує інших видів підтримки. Оформити підтримку можна самостійно або через довірену особу. Партнером УВКБ ООН в реалізації ініціативи є благодійний фонд «Право на захист».

Саме він відповідає за збір і перевірку даних. На їхньому сайті можна знайти адреси пунктів прийому заявок у місті, графіки роботи та перелік необхідних документів.

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