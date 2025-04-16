Денежная помощь в Харькове от Агентства ООН по делам беженцев теперь стала шире, сообщает Politeka.

Как информирует УВКБ ООН, с 2025 года механизм получения стал проще, а суммы больше. Агентство расширило программу многоцелевой поддержки, чтобы охватить больше украинцев и частично закрыть их базовые потребности: от временного жилья – до лекарств и продуктов.

Теперь на каждого члена семьи можно получить 3 600 гривен в месяц, а раньше эта сумма составляла 2 200. Выплаты осуществляются три месяца подряд, то есть в целом можно рассчитывать на 10 800 гривен на человека.

И эта денежная помощь в Харькове уже доступна как для тех, кто вынужденно покинул дом, так и для вернувшихся из-за границы к постоянному месту жительства. С 13 января в городе действуют пункты сбора данных по оформлению заявок.

Оформить выплату также можно в специальном центре или, если у вас есть доступ к интернету - онлайн. Важно иметь документы, подтверждающие личность и статус перемещенного лица. Денежная помощь в Харькове также доступна для пенсионеров, если они входят в уязвимые категории, определенные ООН.

Например, если человек одинок, имеет инвалидность или не получает других видов поддержки. Оформить поддержку можно самостоятельно или через доверенное лицо. Партнером УВКБ ООН по реализации инициативы является благотворительный фонд «Право на защиту».

Именно он отвечает за сбор и проверку данных. На их сайте можно найти адреса пунктов приема заявок в городе, графики работы и список необходимых документов.

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