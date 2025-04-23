В Харькове внутренне перемещенные лица могут получить бесплатные вещи — одежду, обувь, постельное белье, посуду, средства гигиены и другие необходимые предметы быта, передает Politeka.
В городе функционируют хабы и пункты гуманитарной помощи, созданные специально для поддержки переселенцев и уязвимых категорий населения.
С 2022 года на Салтовке работает хаб, где ежедневно помощь получают около 70 человек. Основательница проекта и волонтер Маргарита Смык рассказывает, что наибольшим спросом пользуются:
- посуда,
- постельное белье,
- верхняя одежда.
В хаб преимущественно приносят вещи местные. Из-за усиления боевых действий на Купянщине и севере области количество обращающихся за помощью переселенцев постоянно растет.
В Харькове при территориальных центрах предоставления социальных услуг продолжают работать пункты, где переселенцы, люди с инвалидностью, пенсионеры и другие уязвимые жители могут получить:
- одежда,
- обувь,
- предметы гигиены,
- посуда,
- постельное белье.
График работы: будни с 09:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Адреса пунктов:
- Индустриальный район - Двенадцатого Апреля, 10/46, (0572) 94-26-95
- Киевский - Багалия, 12, (057) 706-32-47
- Немышлянский - бульвар Богдана Хмельницкого, 10-А, (057) 725-34-15
- Новобаварский - Власенко, 14, (095) 922-58-06
- Основянский - Богдана Хмельницкого, 13, (057) 725-26-15, (050) 063-78-17
- Салтовский район - Валентиновская, 23-г, (050) 995-36-33, (067) 787-94-57
- Слободской - переулок Решетниковский, 3, (057) 737-15-33
- Холодногорский - улица Большая Панасовская, 34-А, (097) 521-12-08, (067) 892-18-91
- Шевченковский - просп. Победы, 77А, (057) 725-34-96
Также по этим адресам можно передать вещи тем, кто в ней нуждается.
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