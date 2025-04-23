Бесплатная помощь для ВПЛ в Харькове, стало известно, где получить вещи и куда можно их отнести.

В Харькове внутренне перемещенные лица могут получить бесплатные вещи — одежду, обувь, постельное белье, посуду, средства гигиены и другие необходимые предметы быта, передает Politeka.

В городе функционируют хабы и пункты гуманитарной помощи, созданные специально для поддержки переселенцев и уязвимых категорий населения.

С 2022 года на Салтовке работает хаб, где ежедневно помощь получают около 70 человек. Основательница проекта и волонтер Маргарита Смык рассказывает, что наибольшим спросом пользуются:

посуда,

постельное белье,

верхняя одежда.

В хаб преимущественно приносят вещи местные. Из-за усиления боевых действий на Купянщине и севере области количество обращающихся за помощью переселенцев постоянно растет.

В Харькове при территориальных центрах предоставления социальных услуг продолжают работать пункты, где переселенцы, люди с инвалидностью, пенсионеры и другие уязвимые жители могут получить:

одежда,

обувь,

предметы гигиены,

посуда,

постельное белье.

График работы: будни с 09:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Адреса пунктов:

Индустриальный район - Двенадцатого Апреля, 10/46, (0572) 94-26-95

Киевский - Багалия, 12, (057) 706-32-47

Немышлянский - бульвар Богдана Хмельницкого, 10-А, (057) 725-34-15

Новобаварский - Власенко, 14, (095) 922-58-06

Основянский - Богдана Хмельницкого, 13, (057) 725-26-15, (050) 063-78-17

Салтовский район - Валентиновская, 23-г, (050) 995-36-33, (067) 787-94-57

Слободской - переулок Решетниковский, 3, (057) 737-15-33

Холодногорский - улица Большая Панасовская, 34-А, (097) 521-12-08, (067) 892-18-91

Шевченковский - просп. Победы, 77А, (057) 725-34-96

Также по этим адресам можно передать вещи тем, кто в ней нуждается.

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