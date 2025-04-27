Ціни на квартири в Одесі варіюються залежно від умов, але знайти доступний варіант цілком можливо.

Ціни на квартири в Одесі залишаються різноманітними залежно від району, типу будинку та ремонту, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій — житло в новобудовах із сучасним плануванням, а також квартири в історичному центрі.

Наприклад, у ЖК «Континент» на Люстдорфській дорозі 100-В продається однокімнатна - з ремонтом за 1 825 574 грн. Загальна площа становить 37 м², із них кухня — 11 м², спальня — 16 м². Житло розташоване на 6 поверсі 12-поверхового будинку з автономним опаленням. Домівка поділена на функціональні зони — кухню та спальню, санвузол суміщений, є балкон з видом на місто.

У більш преміальному сегменті, наприклад, у житловому комплексі «Нова Аркадія» на вулиці Тінистій, пропонується простора двокімнатна площею 87 м² за 4 107 540 грн. Розташована на 14 поверсі 17-поверхового будинку, вона має студійну кухню, гардеробну, автономне опалення та вбудовану техніку. Частина меблів залишається новим власникам.

Для тих, хто шукає затишок у центрі міста, є варіант на вулиці Костецькій — двокімнатне помешкання в історичному районі за 1 514 396 грн. Житло площею 44,4 м² із газовим двоконтурним котлом, меблями, балконом і зручним розташуванням — поряд море, парк та вся інфраструктура.

Отже, ціни на квартири в Одесі коливаються від 1,5 до 4,3 млн грн, залежно від району, площі та стану житла. Сучасні новобудови з автономним опаленням та хорошим ремонтом залишаються найзатребуванішими серед покупців.

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