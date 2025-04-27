Цены на квартиры в Киеве варьируются в зависимости от условий, но найти доступный вариант вполне возможно.

Цены на квартиры в Одессе остаются разными в зависимости от района, типа дома и ремонта, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений – жилье в новостройках с современной планировкой, а также квартиры в историческом центре.

Например, в ЖК «Континент» на Люстдорфской дороге 100-В продается однокомнатная – с ремонтом за 1 825 574 грн . Общая площадь составляет 37 м², из них кухня – 11 м², спальня – 16 м². Жилье расположено на 6 этаже 12-этажного дома с автономным отоплением. Дом поделен на функциональные зоны — кухню и спальню, санузел совмещен, есть балкон с видом на город.

В более премиальном сегменте, например, в жилом комплексе «Новая Аркадия» по улице Тенистой, предлагается просторная двухкомнатная площадью 87 м² за 4 107 540 грн . Расположена на 14 этаже 17-этажного дома, имеет студийную кухню, гардеробную, автономное отопление и встроенную технику. Часть мебели остается новым владельцам.

Для тех, кто ищет уют в центре города, есть вариант на улице Костецкой — двухкомнатное помещение в историческом районе за 1 514 396 грн . Жилье площадью 44,4 м² с газовым двухконтурным котлом, мебелью, балконом и удобным расположением рядом море, парк и вся инфраструктура.

Следовательно, цены на квартиры в Одессе колеблются от 1,5 до 4,3 млн. грн., в зависимости от района, площади и состояния жилья. Современные новостройки с автономным отоплением и хорошим ремонтом остаются самыми востребованными покупателями.

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