Якщо ви шукаєте для себе житло, то ціни на квартири у Дніпрі можуть як порадувати, так і засмутити.

Ціни на квартири у Дніпрі залишаються досить високими, особливо у зручних районах із розвиненою інфраструктурою, повідомляє Politeka.

Пропозиції на ринку варіюються від скромного житла до просторих квартир із дизайнерським ремонтом.

Так, двокімнатна квартира на вулиці Старокозацькій, 70 поруч із парком Глоби коштує близько 2,3 мільйона гривень. Вона розташована у цегляному будинку на 8 поверсі, має гардеробну, два санвузли, балкон та новий ліфт. У домівці встановлено бойлер і кондиціонери, а сама оселя — світла й простора.

Інша пропозиція — в житловому комплексі «Каскад 2» на вулиці Херсонській. Вартість житла становить майже 5 мільйонів гривень. За цю суму покупець отримує 74 квадратних метри, сучасний ремонт із теплою підлогою, якісними матеріалами та закритим двором.

Для сімей підійде трикімнатна на Запорізькому шосе, 4. Простора оселя площею понад 70 м² розташована в будинку з панорамним видом. Вартість – близько 2,8 мільйона гривень. Тут зроблено продумане перепланування, виконаний ремонт, є вся необхідна побутова техніка та меблі.

За словами ріелтора Ірини Луханіної, цінники на нерухомість зростатимуть приблизно на 30% у місті, яке має зміцнити свій статус великого бізнес-центру країни.

Загалом, ціни на квартири у Дніпрі формуються залежно від району, стану житла, наявності ремонту та розвиненості інфраструктури. Найдорожчі варіанти — у центрі та сучасних житлових комплексах, більш доступні — в старіших будинках.

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