Если вы ищете для себя жилье, то цены на квартиры в Днепре могут как порадовать, так и огорчить.

Цены на квартиры в Днепре остаются достаточно высокими, особенно в удобных районах с развитой инфраструктурой, сообщает Politeka.

Предложения на рынке варьируются от скромного жилья до просторных квартир с дизайнерским ремонтом.

Так, двухкомнатная квартира на улице Староказацкой , 70 рядом с парком Глобы стоит около 2,3 миллиона гривен. Она расположена в кирпичном доме на 8 этаже, имеет гардеробную, два санузла, балкон и новый лифт. В доме установлены бойлер и кондиционеры, а само жилье — светлое и просторное.

Другое предложение – в жилом комплексе «Каскад 2» на улице Херсонской . Стоимость жилья составляет около 5 миллионов гривен. За эту сумму покупатель получает 74 квадратных метра, современный ремонт с теплым полом, качественными материалами и закрытым двором.

Для семей подойдет трехкомнатная на Запорожском шоссе, 4 . Просторный дом площадью более 70 м² расположен в доме с панорамным видом. Стоимость – около 2,8 миллиона гривен. Здесь сделана продуманная перепланировка, выполнен ремонт, есть вся необходимая бытовая техника и мебель.

По словам риэлтора Ирины Луханиной, ценники на недвижимость будут расти примерно на 30% в городе, который должен укрепить свой статус крупного бизнес-центра страны.

В целом цены на квартиры в Днепре формируются в зависимости от района, состояния жилья, наличия ремонта и развитости инфраструктуры. Самые дорогие варианты – в центре и современных жилых комплексах, более доступные – в более старых домах.

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