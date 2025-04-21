Подорожчання хліба в Дніпрі стає новою реальністю для місцевих мешканців, адже ціни на улюблені вироби зростають.

Подорожчання хліба в Дніпрі буде продовжуватися до кінця року, а прогнози експертів не дають причин для оптимізму, повідомляє Politeka.

Із початку 2024 року відбулося значне подорожчання хліба в Дніпрі, і, як каже аграрний експерт Денис Марчук, це тільки початок. За його словами, у 2025-му ціни можуть зростати щомісяця. І це є не є примхою окремих виробників, а скоріше наслідком цілої низки об'єктивних причин.

Ось як виглядають нинішні цінники в дніпровському супермаркеті Dmart: тостовий ваговий - 9,90 грн за 100 г; бездріжджовий ваговий - 8,90; «Ельзас» темний бездріжджовий - 9,90 гривень; цільнозерновий - 11,90; німецький - 17,90; хлібці житні з висівками - 100,50 гривень за 200 г.

«Фітнес» - 39,90 грн за 300 г; «Чорнобаївка» - 49,90 за майже півкіло; «Громадський» - 29,90 за 350 г; житній зерновий - 19,90; бездріжджовий із висівками - 40,90; «Альзас» солодовий - 9,90 грн за 100 г.

За словами експерта, постійні стрибки у вартості викликані не одним, а одразу кількома серйозними факторами. По-перше, стрімко зросла собівартість виробництва. Наразі заводи стикаються з дефіцитом комплектуючих, а все, що потрібно для роботи, коштує дедалі дорожче.

По-друге, ринок праці змінився: через мобілізацію бракує персоналу, і підприємствам доводиться інвестувати в нові технології, що теж впливає на вартість кінцевого продукту. Не менш вагомим чинником стала інфляція. Якщо наприкінці 2024 року вона становила 12%, то зараз уже перевищила 13%, і тенденція до зростання, на жаль, зберігається.

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