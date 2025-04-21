Подорожание хлеба в Днепре будет продолжаться до конца года, а прогнозы экспертов не дают повода для оптимизма, сообщает Politeka.

С начала 2024 года произошло значительное подорожание хлеба в Днепре, и, как говорит аграрный эксперт Денис Марчук, это только начало. По его словам, в 2025 году цены могут расти ежемесячно. И это не является прихотью отдельных производителей, а скорее следствием целого ряда объективных причин.

Вот как выглядят нынешние ценники днепровском супермаркете Dmart: тостовый весовой – 9,90 грн за 100 г; бездрожжевой весовой – 8,90; «Эльзас» темный бездрожжевой – 9,90 гривен; цельнозерновой – 11,90; немецкий – 17,90; хлебцы ржаные с отрубями – 100,50 гривен за 200 г.

«Фитнес» – 39,90 грн за 300 г; «Чернобаевка» - 49,90 за почти полкило; «Громадський» – 29,90 за 350 г; ржаной зерновой – 19,90; бесдрожжевой с отрубями – 40,90; «Альзас» солодовый – 9,90 грн за 100 г.

По словам эксперта, постоянные скачки в стоимости вызваны не одним, а сразу несколькими серьезными факторами. Во-первых, стремительно возросла себестоимость производства. Пока заводы сталкиваются с дефицитом комплектующих, а все, что нужно для работы, стоит все дороже.

Во-вторых, рынок труда изменился: из-за мобилизации не хватает персонала и предприятиям приходится инвестировать в новые технологии, что тоже влияет на стоимость конечного продукта. Не менее значимым фактором стала инфляция. Если в конце 2024 г. она составляла 12%, то сейчас уже превысила 13%, и тенденция к росту, к сожалению, сохраняется.

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