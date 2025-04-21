Місцевим мешканцям показали графіки відключення газу на Одещині 22 квітня, щоб кожен міг підготуватися.

Відключення газу на Одещині 22 квітня затягнеться на кілька днів, а для когось не пощастить ще більше, повідомляє Politeka.

Як інформує Іванівське УЕГГ, відключення газу на Одещині розпочнуться 22 квітня і причиною цього є вогневі роботи на розподільній станції «Дружба», які проводитиме Південне управління магістральних газопроводів.

Відключення газу на Одещині 22 квітня розпочнеться о дев’ятій ранку. Без постачання залишаться мешканці кількох сіл, як з Іванівської, так і з Коноплянської громад. Серед них Іванівка, Бузинове, Прохорове, Богунове, Шерове, Конопляне, Люботаївка, Тарасівка, Силівка, Козлове та Михайлопіль.

Блакитне паливо перекриють повністю, тож людям радять уже з 8:30 ранку перекрити крани перед приладами й не відкривати їх без представників відповідної служби. Це стандартна процедура, яка дозволяє провести роботи безпечно.

Відновлення постачання буде поетапним. У деяких селах воно відбудеться вже наступного дня, у вівторок. У решті, ближче до кінця місяця, а в Іванівці, за попереднім планом, лише з початку травня. Але тут є важлива деталь: щоб фахівці могли знову підключити вас до системи, треба бути на місці, без особистої присутності абонента нічого не запустять.

Крім того, газовики застерігають, що під час відновлення постачання перевірятимуть, чи все гаразд з документами. Йдеться і про наявність договорів на технічне обслуговування, і про можливу заборгованість. Якщо щось із цього не буде в порядку, доведеться розбиратися ще й з паперами.

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