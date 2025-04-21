Отключение газа в Одесской области 22 апреля затянется на несколько дней, а для кого-то не повезет еще больше, сообщает Politeka.

Как информирует Ивановское УЭГХ, отключения газа в Одесской области начнутся 22 апреля и причиной этого являются огневые работы на распределительной станции «Дружба», которые будет проводить Южное управление магистральных газопроводов.

Отключение газа в Одесской области 22 апреля начнется в девять утра. Без снабжения останутся жители нескольких сел, как из Ивановской, так и из Коноплянской общин. Среди них Ивановка, Бузиново, Прохорово, Богуново, Шерово, Конопляное, Люботаевка, Тарасовка, Силовка, Козлово и Михайлополь.

Голубое топливо перекроют полностью, так что людям советуют уже с 8:30 утра перекрыть краны перед приборами и не открывать их без представителей соответствующей службы. Это стандартная процедура, позволяющая провести работы безопасно.

Возобновление снабжения будет поэтапным. В некоторых селах он состоится уже на следующий день, во вторник. В конце концов, ближе к концу месяца, а в Ивановке, по предварительному плану, только с начала мая. Но здесь есть немаловажная деталь: чтобы специалисты могли снова подключить вас к системе, нужно быть на месте, без личного присутствия абонента ничего не запустят.

Кроме того, газовики предостерегают, что во время возобновления поставок будут проверять, все ли в порядке с документами. Речь идет и о наличии договоров на техническое обслуживание, и о возможной задолженности. Если что-нибудь из этого не будет в порядке, придется разбираться еще и с бумагами.

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