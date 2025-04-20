У зв'язку з плановими роботами деякі українці відчують на собі відключення газу на тиждень 21–27 квітня в Києві та області.

Відключення газу на тиждень 21–27 квітня в Києві та області торкнеться деяких населених пунктів, повідомляє Politeka.

В прилеглих районах столыци заплановано кілька відключень подачі блакитного палива у зв'язку з проведенням планових та ремонтних робіт.​ Інформації про припинення подачі блакитного палива у самій же столиці наразі немає.

Зокрема, у селі Біліївка Таращанського відділення 22 квітня з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено подачу енергоносія до 94 житлових будинків. У цей же день у смт Бородянка Вишгородського відділення відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи, що призведе до відсутності постачання в багатоквартирному будинку за адресою вул. Центральна, 429А.​

Наступного дня, 23 числа, з 08:00 до 17:00 у селі Зрайки Таращанського відділення не буде палива в 248 житлових будинків. 24 числа з 08:00 до 17:00 у селі Косівка Таращанського відділення тимчасово припинять газопостачання до 230 житлових будинків. 25 числа з 08:00 до 17:00 у селі Петрашівка буде відключено газопостачання до 83 житлових будинків.​

Київська філія «Газмережі» нагадує споживачам про необхідність перекрити крани на опусках перед газовими приладами до початку робіт та не відкривати їх до відновлення газопостачання.​

Отже, відключення газу на тиждень 21–27 квітня в Києві та області дещо вплинуть на на українців, а відновлення газопостачання будуть здійснювати працівники Київської філії «Газмережі».​

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.