Відключення газу на тиждень 21–27 квітня в Києві та області торкнеться деяких населених пунктів, повідомляє Politeka.
В прилеглих районах столыци заплановано кілька відключень подачі блакитного палива у зв'язку з проведенням планових та ремонтних робіт. Інформації про припинення подачі блакитного палива у самій же столиці наразі немає.
Зокрема, у селі Біліївка Таращанського відділення 22 квітня з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено подачу енергоносія до 94 житлових будинків. У цей же день у смт Бородянка Вишгородського відділення відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи, що призведе до відсутності постачання в багатоквартирному будинку за адресою вул. Центральна, 429А.
Наступного дня, 23 числа, з 08:00 до 17:00 у селі Зрайки Таращанського відділення не буде палива в 248 житлових будинків. 24 числа з 08:00 до 17:00 у селі Косівка Таращанського відділення тимчасово припинять газопостачання до 230 житлових будинків. 25 числа з 08:00 до 17:00 у селі Петрашівка буде відключено газопостачання до 83 житлових будинків.
Київська філія «Газмережі» нагадує споживачам про необхідність перекрити крани на опусках перед газовими приладами до початку робіт та не відкривати їх до відновлення газопостачання.
Отже, відключення газу на тиждень 21–27 квітня в Києві та області дещо вплинуть на на українців, а відновлення газопостачання будуть здійснювати працівники Київської філії «Газмережі».
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