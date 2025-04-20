В связи с плановыми работами, некоторые украинцы почувствуют на себе отключение газа на неделю 21–27 апреля в Киеве и области.

Отключение газа на неделю 21-27 апреля в Киеве и области коснется некоторых населенных пунктов, сообщает Politeka.

В близлежащих районах столицы запланировано несколько отключений подачи голубого топлива в связи с проведением плановых и ремонтных работ. Информации о прекращении подачи голубого топлива в самой столице пока нет.

В частности, в селе Белиевка Таращанского отделения 22 апреля с 08:00 до 17:00 будет временно прекращена подача энергоносителя в 94 жилых дома. В этот же день в пгт Бородянка Вышгородского отделения состоятся ремонтно-восстановительные работы, что приведет к отсутствию снабжения в многоквартирном доме по адресу ул. Центральная, 429А.

На следующий день, 23 числа, с 08:00 до 17:00 в селе Зрайки Таращанского отделения не будет топлива в 248 жилых домов. 24 числа с 08:00 до 17:00 в селе Косовка Таращанского отделения временно прекратят газоснабжение до 230 жилых домов. 25 числа с 08:00 до 17:00 в селе Петрашевка будет отключено газоснабжение до 83 жилых домов.

Киевский филиал «Газсети» напоминает потребителям о необходимости перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами до начала работ и не открывать их до возобновления газоснабжения.

Следовательно, отключение газа на неделю 21–27 апреля в Киеве и области несколько повлияют на украинцев, а возобновление газоснабжения будут осуществлять работники Киевского филиала «Газсети».

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