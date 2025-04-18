Подорожчання хліба в Києві вже вплинуло на становище місцевих жителів, які шукають економніші варіанти.

У квітні зафіксовано подорожчання хліба в Києві, пповідомляє Politeka.

За останній місяць зросли ціни на кілька популярних видів хлібобулочних виробів. Найстабільнішою виявилася вартість на батон «Рум’янець» нарізка 450 г — вона залишалася незмінною з 18 березня по 18 квітня 2025 року та становила в середньому 29,89 грн, зокрема у Novus.

Водночас на інші види цінники зросли. Так, пшеничний нарізка 650 г подорожчав на 1 гривню — з 40,65 у березні до 41,65 у квітні. У Novus його нині можна придбати за 43,49 грн, у Megamarket — за 39,80. Ціна пшеничного «ЦарХліб» нарізка 600 г знизилася з 45,05 гривень до 41,23, але в середньому в порівнянні з березнем подорожчання становило 0,42.

Найбільше зростання вартості зафіксовано на житній «Riga Бородинівський» 300 г — за місяць його вартість збільшилася на 1,83 грн, з 44,00 до 45,83. У Metro та Auchan його продають по 44,90, а в Megamarket — по 47,70 гривень. Це ще один приклад того, як подорожчання хліба в Києві відображається на щоденних витратах покупців.

Ціни зростають поступово, але стабільно, що свідчить про загальну тенденцію до подорожчання.

Фахівці пов’язують таку ситуацію із підвищенням вартості сировини та логістичних витрат. Покупцям варто стежити за акціями в різних мережах, аби зекономити на щоденних покупках.

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