В апреле зафиксировано подорожание хлеба в Киеве, сообщает Politeka.

За последний месяц выросли цены на несколько популярных видов хлебобулочных изделий. Самая стабильная оказалась стоимость на батон «Румянец» нарезка 450 г — она оставалась неизменной с 18 марта по 18 апреля 2025 года и составляла в среднем 29,89 грн, в том числе в Novus.

В то же время, на другие виды ценники выросли. Так, пшеничный нарезка 650 г подорожал на 1 гривну - с 40,65 в марте до 41,65 в апреле. У Novus его сейчас можно приобрести за 43,49 грн, у Megamarket — за 39,80 грн. Цена пшеничного "ЦарьХлеб" нарезка 600 г снизилась с 45,05 гривен до 41,23, но в среднем по сравнению с мартом подорожание составило 0,42.

Наибольший рост стоимости зафиксирован на ржаной Riga Бородиновский 300 г — за месяц его стоимость увеличилась на 1,83 грн, с 44,00 до 45,83. В Metro и Auchan его продают по 44,90, а в Megamarket – по 47,70 гривен. Это еще один пример того, как подорожание хлеба в Киеве отражается на ежедневных расходах покупателей.

Цены растут постепенно, но стабильно, что свидетельствует об общей тенденции к удорожанию.

Специалисты связывают ситуацию с повышением стоимости сырья и логистических затрат. Покупателям следует следить за акциями в разных сетях, чтобы сэкономить на ежедневных покупках.

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