Якщо ви шукаєте для себе житло, то ціни на квартири у Харкові різноманітні.

Ціни на квартири у Харкові продовжують варіюватися залежно від району, стану житла та наявності ремонту, повідомляє Politeka.

У квітні на ринку нерухомості з'явилося кілька цікавих пропозицій у різних локаціях міста.

На Салтівці, по вулиці Салтівське шосе, 116, виставлено на продаж двокімнатну квартиру в хрущовці за 1 493 651 грн (приблизно 31 201 грн/м²). Загальна площа — 43,9 м², з капітальним ремонтом, новою електропроводкою, сучасним облицюванням ванної кімнати та утепленим балконом. Це житло розташоване на 4-му поверсі п’ятиповерхового будинку з централізованим опаленням.

Інша пропозиція — однокімнатна з дизайнерським ремонтом на вулиці Миру, 25. Її вартість становить 1 867 064 гривень, або 53 357 грн/м². Житлова площа — 15,9 м², кухня — 8,3 м². Оселя обладнана посудомийною машиною, теплою підлогою, двома кондиціонерами та сучасною технікою. Власники розглядають програми «Є-оселя» та «Є-відновлення».

Найдоступніша пропозиція — 1 037 258 гривень за однокімнатну на Шатилівській, 41 (38 421 грн/м²). Загальна площа — 27 м². Будинок розташований у тихому дворі, в декількох хвилинах ходьби від метро «Наукова» та «Ботанічний сад». Домівка в житловому стані, продається без комісії для покупців.

Отже, ціни на квартири у Харкові залишаються досить широкими — від понад мільйона за невелику однокімнатну до майже двох мільйонів гривень за варіант з ремонтом та побутовою технікою. Ринок пропонує варіанти як для бюджетного житла, так і для комфортного проживання з усіма зручностями.

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