Працюватимуть додаткові автобусні рейси до кладовищ та діятиме новий графік маршруток у Запоріжжі.

У поминальні дні, з 26 по 28 квітня 2025 року, буде організовано додатковий громадський транспорт до міських кладовищ та новий графік маршруток у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Водночас місцева влада закликає мешканців обмежити масові візити через воєнний стан. Зважаючи на очікуване зростання попиту на транспорт до кладовищ запроваджені додаткові маршрути та введено новий графік маршруток у Запоріжжі.

Однак обласна військова адміністрація закликає не створювати скупчень людей і обмежити поїздки в ці дні через загрозу обстрілів.

Працюватимуть додаткові автобусні рейси до кладовищ та діятиме новий графік маршруток у Запоріжжі за за наступними напрямками:

Першотравневе:

№7 "Базарна – Технічна": 26 та 28 квітня – з 05:45 до 19:04 (інтервал 60 хвилин), 27 квітня – з 05:45 до 19:04 (інтервал 30 хвилин).

Матвіївське:

№32 "Матвіївське – Міськпаливо": з 06:00 до 18:00 (інтервал 15 хвилин).

Капустяне:

№56: з 05:30 до 21:56

№57: з 06:00 до 15:00

№6: з 06:00 до 19:00

Кладовище Леваневського:

№12: з 08:00 до 15:00.

№37: 27-ого числа – з 08:00 до 15:00.

Правобережний (Осипенківський) цвинтар:

№17: з 05:25 до 21:21.

№82: з 06:00 до 20:00.

№61: з 06:00 до 21:00.

№67: з 06:00 до 21:00.

№66: з 06:00 до 18:00.

№15: з 08:00 до 17:00.

Цвинтар Заводського району:

№73: з 06:00 до 19:00.

№83: з 06:00 до 19:00.

Цвинтар Святого Миколая:

№76: з 06:00 до 19:00.

Цвинтар по вулиці Юності:

№5 та №5а: з 05:50 до 21:00.

Могильнище Піщане:

Маршрут №46: з 06:45 до 20:50.

Крім того, усі перевізники отримали доручення провести інструктажі для водіїв щодо правильного перевезення пасажирів, особливо пільгових категорій.

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