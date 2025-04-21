У поминальні дні, з 26 по 28 квітня 2025 року, буде організовано додатковий громадський транспорт до міських кладовищ та новий графік маршруток у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.
Водночас місцева влада закликає мешканців обмежити масові візити через воєнний стан. Зважаючи на очікуване зростання попиту на транспорт до кладовищ запроваджені додаткові маршрути та введено новий графік маршруток у Запоріжжі.
Однак обласна військова адміністрація закликає не створювати скупчень людей і обмежити поїздки в ці дні через загрозу обстрілів.
Працюватимуть додаткові автобусні рейси до кладовищ та діятиме новий графік маршруток у Запоріжжі за за наступними напрямками:
Першотравневе:
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№7 "Базарна – Технічна": 26 та 28 квітня – з 05:45 до 19:04 (інтервал 60 хвилин), 27 квітня – з 05:45 до 19:04 (інтервал 30 хвилин).
Матвіївське:
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№32 "Матвіївське – Міськпаливо": з 06:00 до 18:00 (інтервал 15 хвилин).
Капустяне:
- №56: з 05:30 до 21:56
- №57: з 06:00 до 15:00
- №6: з 06:00 до 19:00
Кладовище Леваневського:
- №12: з 08:00 до 15:00.
- №37: 27-ого числа – з 08:00 до 15:00.
Правобережний (Осипенківський) цвинтар:
- №17: з 05:25 до 21:21.
- №82: з 06:00 до 20:00.
- №61: з 06:00 до 21:00.
- №67: з 06:00 до 21:00.
- №66: з 06:00 до 18:00.
- №15: з 08:00 до 17:00.
Цвинтар Заводського району:
- №73: з 06:00 до 19:00.
- №83: з 06:00 до 19:00.
Цвинтар Святого Миколая:
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№76: з 06:00 до 19:00.
Цвинтар по вулиці Юності:
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№5 та №5а: з 05:50 до 21:00.
Могильнище Піщане:
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Маршрут №46: з 06:45 до 20:50.
Крім того, усі перевізники отримали доручення провести інструктажі для водіїв щодо правильного перевезення пасажирів, особливо пільгових категорій.
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