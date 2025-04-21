Будут работать дополнительные автобусные рейсы к кладбищам и будет действовать новый график маршруток в Запорожье.

В поминальные дни, с 26 по 28 апреля 2025 года, будет организован дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам и новый график маршруток в Запорожье, сообщает Politeka.net.

В то же время местные власти призывают жителей ограничить массовые визиты из-за военного положения. Учитывая ожидаемый рост спроса на транспорт, к кладбищам введены дополнительные маршруты и введен новый график маршруток в Запорожье.

Однако областная военная администрация призывает не создавать скоплений людей и ограничить поездки в эти дни из-за угрозы обстрелов.

Работать будут дополнительные автобусные рейсы и будет действовать новый график маршруток в Запорожье по следующим направлениям:

Первомайское:

№7 "Базарная – Техническая": 26 и 28 апреля – с 05:45 до 19:04 (интервал 60 минут), 27 апреля – с 05:45 до 19:04 (интервал 30 минут).

Матвеевское:

№32 "Матвеевское – Гортопливо": с 06:00 до 18:00 (интервал 15 минут).

Капустяне:

№56: с 05:30 до 21:56

№57: с 06:00 до 15:00

№6: с 06:00 до 19:00

Леваневского:

№12: с 08:00 до 15:00.

№37: 27 числа – с 08:00 до 15:00.

Правобережное (Осипенковское):

№17: с 05:25 до 21:21.

№82: с 06:00 до 20:00.

№61: с 06:00 до 21:00.

№67: с 06:00 до 21:00.

№66: с 06:00 до 18:00.

№15: с 08:00 до 17:00.

Кладбище Заводского района:

№73: с 06:00 до 19:00.

№83: с 06:00 до 19:00.

Святого Николая:

№76: с 06:00 до 19:00.

Кладбище по улице Юности:

№5 и №5а: с 05:50 до 21:00.

Могильное Песчаное :

Маршрут №46: с 06:45 до 20:50.

Кроме того, все перевозчики получили поручение провести инструктаж для водителей относительно правильной перевозки пассажиров, особенно льготных категорий.

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