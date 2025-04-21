В поминальные дни, с 26 по 28 апреля 2025 года, будет организован дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам и новый график маршруток в Запорожье, сообщает Politeka.net.
В то же время местные власти призывают жителей ограничить массовые визиты из-за военного положения. Учитывая ожидаемый рост спроса на транспорт, к кладбищам введены дополнительные маршруты и введен новый график маршруток в Запорожье.
Однако областная военная администрация призывает не создавать скоплений людей и ограничить поездки в эти дни из-за угрозы обстрелов.
Работать будут дополнительные автобусные рейсы и будет действовать новый график маршруток в Запорожье по следующим направлениям:
Первомайское:
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№7 "Базарная – Техническая": 26 и 28 апреля – с 05:45 до 19:04 (интервал 60 минут), 27 апреля – с 05:45 до 19:04 (интервал 30 минут).
Матвеевское:
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№32 "Матвеевское – Гортопливо": с 06:00 до 18:00 (интервал 15 минут).
Капустяне:
- №56: с 05:30 до 21:56
- №57: с 06:00 до 15:00
- №6: с 06:00 до 19:00
Леваневского:
- №12: с 08:00 до 15:00.
- №37: 27 числа – с 08:00 до 15:00.
Правобережное (Осипенковское):
- №17: с 05:25 до 21:21.
- №82: с 06:00 до 20:00.
- №61: с 06:00 до 21:00.
- №67: с 06:00 до 21:00.
- №66: с 06:00 до 18:00.
- №15: с 08:00 до 17:00.
Кладбище Заводского района:
- №73: с 06:00 до 19:00.
- №83: с 06:00 до 19:00.
Святого Николая:
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№76: с 06:00 до 19:00.
Кладбище по улице Юности:
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№5 и №5а: с 05:50 до 21:00.
Могильное Песчаное :
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Маршрут №46: с 06:45 до 20:50.
Кроме того, все перевозчики получили поручение провести инструктаж для водителей относительно правильной перевозки пассажиров, особенно льготных категорий.
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