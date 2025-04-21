В поминальные дни, с 26 по 28 апреля 2025 года, будет организован дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам и новый график маршруток в Запорожье, сообщает Politeka.net.

В то же время местные власти призывают жителей ограничить массовые визиты из-за военного положения. Учитывая ожидаемый рост спроса на транспорт, к кладбищам введены дополнительные маршруты и введен новый график маршруток в Запорожье.

Однако областная военная администрация призывает не создавать скоплений людей и ограничить поездки в эти дни из-за угрозы обстрелов.

Работать будут дополнительные автобусные рейсы и будет действовать новый график маршруток в Запорожье по следующим направлениям:

Первомайское:

  • №7 "Базарная – Техническая": 26 и 28 апреля – с 05:45 до 19:04 (интервал 60 минут), 27 апреля – с 05:45 до 19:04 (интервал 30 минут).

Матвеевское:

  • №32 "Матвеевское – Гортопливо": с 06:00 до 18:00 (интервал 15 минут).

Капустяне:

  • №56: с 05:30 до 21:56
  • №57: с 06:00 до 15:00
  • №6: с 06:00 до 19:00

Леваневского:

  • №12: с 08:00 до 15:00.
  • №37: 27 числа – с 08:00 до 15:00.

транспорт, автобус

Правобережное (Осипенковское):

  • №17: с 05:25 до 21:21.
  • №82: с 06:00 до 20:00.
  • №61: с 06:00 до 21:00.
  • №67: с 06:00 до 21:00.
  • №66: с 06:00 до 18:00.
  • №15: с 08:00 до 17:00.

Кладбище Заводского района:

  • №73: с 06:00 до 19:00.
  • №83: с 06:00 до 19:00.

Святого Николая:

  • №76: с 06:00 до 19:00.

Кладбище по улице Юности:

  • №5 и №5а: с 05:50 до 21:00.

Могильное Песчаное :

  • Маршрут №46: с 06:45 до 20:50.

Кроме того, все перевозчики получили поручение провести инструктаж для водителей относительно правильной перевозки пассажиров, особенно льготных категорий.

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