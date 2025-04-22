Грошова допомога мобілізованим у Харкові та інших регіонах, дізнайтеся умови, суми та оформлення.

Мобілізовані в Україні, зокрема в Харкові, отримують від держави грошову, матеріальну та іншу допомогу відповідно до чинного законодавства, передає Politeka.

Розмір грошового забезпечення встановлюється індивідуально згідно зі статтею 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Враховується військове звання, посада, умови проходження служби, наукові ступені та інші чинники.

Одноразова виплата передбачена для тих, хто укладає свій перший контракт на військову службу. У кожній територіальній громаді можуть бути свої нюанси щодо порядку подання документів та виплат.

Грошова допомога у Харкові надається:

військовослужбовцям, прийнятим на посади рядового складу строком на 3 роки;

особам сержантського та старшинського складу при контракті строком на 3 роки і більше;

офіцерам, які підписують контракт на 1 рік і більше;

військовим, що уклали контракт на 5 років і більше (у т.ч. після завершення навчання у військових ВНЗ або навчальних підрозділах ЗВО за держзамовленням, і приступили до виконання обов’язків за призначенням).

Для оформлення одноразової допомоги мобілізовані громадяни повинні звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. У ряді громад документи можна подати також у ЦНАП.

Розмір одноразової грошової допомоги у 2025 році:

Рядовий — 24 224 грн (еквівалент 8 прожиткових мінімумів на 01.01.2025).

Сержанти та старшини — 27 252 грн (9 прожиткових мінімумів).

Офіцерський — 30 280 грн (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

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