Денежная помощь мобилизованным в Харькове и других регионах, узнайте условия, суммы и оформление.

Мобилизированные в Украине, в частности в Харькове , получают от государства денежную, материальную и другую помощь в соответствии с действующим законодательством, передает Politeka.

Размер денежного довольствия устанавливается индивидуально согласно статье 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Учитывается воинское звание, должность, условия прохождения службы, научные степени и другие факторы.

Единоразовая выплата предусмотрена для тех, кто заключает свой первый контракт на военную службу. В каждом территориальном обществе могут быть свои нюансы относительно порядка подачи документов и выплат.

Денежная помощь в Харькове предоставляется:

военнослужащим, принятым на должности рядового состава сроком 3 года;

лицам сержантского и старшинского состава при контракте сроком 3 года и более;

офицерам, подписывающим контракт на 1 год и более;

военным, заключившим контракт на 5 лет и более (в т.ч. после завершения обучения в военных вузах или учебных подразделениях ЗВО по госзаказу, и приступили к исполнению обязанностей по назначению).

Для оформления единовременной помощи мобилизованные граждане должны обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации. В ряде общин документы можно подать также в ЦНАП.

Размер единовременного пособия в 2025 году:

Рядовой - 24 224 грн (эквивалент 8 прожиточных минимумов на 01.01.2025).

Сержанты и старшины - 27 252 грн (9 прожиточных минимумов).

Офицерский – 30 280 грн (10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

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