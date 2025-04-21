Відключення води у Харкові буде доволі тривалим, тож жителям кількох районів доведеться терпіти незручності, повідомляє Politeka.

Мешканці кількох районів житимуть без водопостачанняі і це стосуватиметься, як гарячої, так і холодної. Згідно з інформацією від комунальників, йдеться про щорічний етап підготовки до наступного опалювального сезону. Роботи зачеплять десятки адрес у різних частинах міста.

Наприклад, на вулицях Свистуна, Бригади Хартія, у провулках Північному й Миру, мешканці вже з 11:30 понеділка відчують незручності. Постачання повернеться не раніше ніж 16 травня. Відключення води в Харкові стосуються й проспектів Олександрівського, Індустріального, Архітектора Альошина, а також вулиць Косарєва, Момота, Потоцького, Луї Пастера і Франтішка Крала.

Знову ж таки, обіцяють, що відновлять все до 20:00 16 травня. Окремо повідомили про аварійний ремонт, через який з крану не йтиме і холодна рідина на Селянській, 33. Тут через пошкодження системи мешканці кількох квартир залишаться без постачання до вечора вівторка.

Ситуація виглядає не надто втішно, але, як запевняють у міських службах, без цього не обійтись. Це частина підготовки до зими, а значить і запорука тепла та справності мереж у холодну пору. Тож тим, хто потрапив до списку, варто підготуватися заздалегідь.

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