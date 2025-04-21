Отключение воды в Харькове будет довольно продолжительным, и жителям нескольких районов придется терпеть неудобства, сообщает Politeka.

Жители нескольких районов будут жить без водоснабжения и это будет касаться как горячей, так и холодной. Согласно информации от коммунальщиков, речь идет о ежегодном этапе подготовки к следующему отопительному сезону. Работы коснутся десятков адресов в разных частях города.

К примеру, на улицах Свистуна, Бригады Хартия, в переулках Северном и Мира, жители уже с 11:30 понедельника испытают неудобства. Снабжение вернется не ранее 16 мая. Отключение воды в Харькове касается и проспектов Александровского, Индустриального, Архитектора Алешина, а также улиц Косарева, Момота, Потоцкого, Луи Пастера и Франтишка Крала.

Опять же обещают, что восстановят все до 20:00 16 мая Отдельно сообщили об аварийном ремонте, из-за которого из крана не уйдет и холодная жидкость на Крестьянской, 33. Здесь из-за повреждений системы жители нескольких квартир останутся без поставки до вечера вторника.

Ситуация выглядит не очень отрадно, но, как уверяют в городских службах, без этого не обойтись. Это часть подготовки к зиме, а значит и залог тепла и исправности сетей в холодное время. Поэтому попавшим в список стоит подготовиться заранее.

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