У Харкові запущено тимчасовий автобусний маршрут, стало відомо про новий графік.

З 29 березня по 29 квітня у Харкові діє спеціальний автобусний маршрут та графік, який курсує від станції метро "Левада" до кладовища №18, передає Politeka.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

Тимчасові автобуси працюватимуть щосуботи та щонеділі. Перший рейс відправлятиметься від станції "Левада" о 08:00, а останній автобус повертатиметься з кладовища о 15:00.

Маршрут включає зупинки на всіх проміжних станціях:

метро "Левада" — проспект Аерокосмічний — Аерокосмічний, 362 (кладовище №18).

Скасовано поїздки Куп'янськ–Харків через небезпеку.

Через зростання загрози в районі , автобусний маршрут Куп'янськ–Харків скасовано.

Про це повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Бесєдін.

Причиною є наближення лінії фронту до міста — всього два кілометри. У результаті обстрілів російських військ страждають мирні мешканці, медики, працівники комунальних служб і спецтранспорт.

Натомість для мешканців організовано соціальний автобус, який дозволяє виїхати до більш безпечних районів.

Наразі в громаді залишаються 2 890 осіб, тоді як до початку повномасштабної війни тут проживало понад 56 тисяч.

Евакуація триває. Для охочих виїхати з небезпечної зони діє гаряча лінія: 0-800-33-92-91.

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