С 29 марта по 29 апреля в Харькове действует специальный автобусный маршрут и график, курсирующий от станции метро "Левада" до кладбища №18, передает Politeka.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете.
Временные автобусы будут работать по субботам и по воскресеньям. Первый рейс будет отправляться от станции "Левада" в 08:00, а последний автобус будет возвращаться с кладбища в 15:00.
Маршрут включает остановки на всех промежуточных станциях:
метро "Левада" - проспект Аэрокосмический - Аэрокосмический, 362 (кладбище №18).
Отменены поездки Купянск-Харьков из-за опасности.
Из-за роста угрозы в районе автобусный маршрут Купянск-Харьков отменен.
Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Беседин.
Причиной приближения линии фронта к городу — всего два километра. В результате обстрелов русских войск страдают мирные жители, медики, работники коммунальных служб и спецтранспорт.
Для жителей организован социальный автобус, который позволяет выехать в более безопасные районы.
Сейчас в общине остаются 2890 человек, тогда как до начала полномасштабной войны здесь проживало более 56 тысяч.
Эвакуация продолжается. Для желающих уехать из опасной зоны действует горячая линия: 0-800-33-92-91.
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