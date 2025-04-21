С 29 марта по 29 апреля в Харькове действует специальный автобусный маршрут и график, курсирующий от станции метро "Левада" до кладбища №18, передает Politeka.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Временные автобусы будут работать по субботам и по воскресеньям. Первый рейс будет отправляться от станции "Левада" в 08:00, а последний автобус будет возвращаться с кладбища в 15:00.

Маршрут включает остановки на всех промежуточных станциях:

метро "Левада" - проспект Аэрокосмический - Аэрокосмический, 362 (кладбище №18).

Отменены поездки Купянск-Харьков из-за опасности.

Из-за роста угрозы в районе автобусный маршрут Купянск-Харьков отменен.

Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Беседин.

Причиной приближения линии фронта к городу — всего два километра. В результате обстрелов русских войск страдают мирные жители, медики, работники коммунальных служб и спецтранспорт.

Для жителей организован социальный автобус, который позволяет выехать в более безопасные районы.

Сейчас в общине остаются 2890 человек, тогда как до начала полномасштабной войны здесь проживало более 56 тысяч.

Эвакуация продолжается. Для желающих уехать из опасной зоны действует горячая линия: 0-800-33-92-91.

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