Місцеві мешканці вже можуть переглянути графіки відключення газу у Харьківскій області 22 квітня, щоб бути готовими до незручностей.

Відключення газу у Харьківскій області принесе тимчасове перекриття блакитного палива для мешканців одного з населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують місцеві Газмережі, відключення газу у Харьківскій області 22 квітня торкнеться Ізюмського району. У зв’язку з плановими роботами буде постачання тимчасово перекриють для селища Андріївка, що входить до Донецької громади.

Працівники підприжмства попереджають, що незручності почалися ще з 8:00 21 числа. Тоді у селищі припинили подачу блакитного палива і причиною стало проведення технічних робіт, які, за словами газовиків, є важливими для забезпечення стабільної та безпечної подачі в подальшому.

Завершити ці роботи планують 25 числа, отже у вівторок постачання все ще не відновлять. Під час припинення газопостачання цього дня мешканцям доведеться тимчасово відмовитися від користування плитами, колонками та опаленням.

Фахівці також звертаються з важливим проханням до жителів і просять забезпечити доступ до газових приладів у будинках. Це дозволить одразу після завершення планових ремонтів оперативно перевірити системи, переконатися у безпечності та якнайшвидше відновити подачу. Без цього повноцінне підключення буде неможливим.

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