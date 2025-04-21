Местные жители уже могут пересмотреть графики отключения газа в Харьковской области 22 апреля, чтобы быть готовыми к неудобствам.

Отключение газа в Харьковской области принесет временное перекрытие голубого топлива для жителей одного из населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют местные Газсети, отключение газа в Харьковской области 22 апреля коснется Изюмского района. В связи с плановыми работами будет поставка временно перекрыта для поселка Андреевка, входящего в Донецкую общину.

Работники предприятия предупреждают, что неудобства начались еще с 8:00 21 числа. Тогда в поселке прекратили подачу голубого топлива и причиной стало проведение технических работ, которые, по словам газовиков, важны для обеспечения стабильной и безопасной подачи в дальнейшем.

Завершить эти работы планируют 25 числа, так что во вторник поставки все еще не возобновят. Во время прекращения газоснабжения в этот день жителям придется временно отказаться от пользования плитами, колонками и отоплением.

Специалисты также обращаются с важной просьбой к жителям и просят обеспечить доступ к газовым приборам в домах. Это позволит сразу после завершения плановых ремонтов оперативно проверить системы, убедиться в безопасности и как можно скорее восстановить подачу. Без этого полноценное подключение будет невозможно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.