Відключення газу у Дніпрі 22 квітня вже заплановане і зачепить дяеких місцевих жителів.

У рамках планових ремонтних робіт на газопроводах відключення газу у Дніпрі 22 квітня торкнеться кількох житлових будинків, повідомляє Politeka.

Як повідомили у пресслужбі Дніпровської філії ТОВ «Газмережі», тимчасово припинять подачу за адресами: вул. Генерала Безручка, 2 та вул. Олександра Кошиця, 24.

Газопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт. Проте для цього мешканці зобов’язані надати представникам газової служби доступ до кожного помешкання. Це необхідно для проведення огляду та перевірки систем на герметичність перед подачею газу.

Згідно з пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених наказом Міненерго №402 від 21 жовтня 2024 року, забороняється повторне підключення без відповідних перевірок. Усі елементи внутрішньої системи мають пройти випробування стисненим повітрям.

Мешканців міста просять поставитися до ситуації з розумінням і заздалегідь підготуватися до відключення газу в Дніпрі.

Фахівці радять зачинити всі крани перед припиненням газопостачання та не намагатися самостійно вмикати газ. У разі виникнення питань мешканці можуть звернутися до контакт-центру «Газмереж» за номером, вказаним на офіційному сайті компанії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.