Отключение газа в Днепре 22 апреля уже запланировано и коснется некоторых местных жителей.

В рамках плановых ремонтных работ на газопроводах отключения газа в Днепре 22 апреля коснется нескольких жилых домов, сообщает Politeka.

Как сообщили в пресс-службе Днепровского филиала ООО «Газсети» , временно прекратят подачу по адресам: ул. Генерала Безручко, 2 и ул. Александра Кошица, 24.

Газоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ. Однако для этого жильцы обязаны предоставить представителям газовой службы доступ к каждому помещению. Это необходимо для осмотра и проверки систем на герметичность перед подачей газа.

Согласно пунктам 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №402 от 21 октября 2024 г., запрещается повторное подключение без соответствующих проверок. Все элементы внутренней системы должны пройти испытание сжатым воздухом.

Жителей города просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее подготовиться к отключению газа в Днепре.

Специалисты советуют закрыть все краны перед прекращением газоснабжения и не пытаться самостоятельно включать газ. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в контакт-центр «Газсетей» за номером, указанным на официальном сайте компании.

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