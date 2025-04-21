Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 22 квітня та розповіли, яким буде цей день.

Прогноз погоди у Львові на 22 квітня обіцяє мешканцям міста теплий весняний день із коливанням температури від +11°C уранці до +24°C удень, повідомляє Politeka.

Ранок розпочнеться ясним небом, однак вже вдень Львів накриють хмари, які до вечора мають розсіятися.

До полудня опадів не очікується, але у другій половині дня можливий дрібний дощ. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — близько 737 мм рт. ст., а вітер буде переважно слабким — до 3 м/с, посилюючись у післяобідній час. Вологість повітря коливатиметься від 81% зранку до 37% у найтеплішу частину дня. Ймовірність опадів після обіду становить до 23%.

Народний календар пов’язує цей день із вигоном худоби на поля та обрядами біля джерел. Наші предки вважали, що якщо до 22 квітня не встановилася стабільно тепла погода, влітку варто очікувати посухи.

Максимальна температура цього дня за останні 130 років становила +28°C (1950 рік), а найнижча — -2°C (1992 рік). Та цьогоріч прогноз погоди у Львові на 22 квітня обіцяє досить комфортну весняну погоду для прогулянок і початку робіт на природі.

Тож синоптики радять сміливо використовувати цю можливість та планувати активності на свіжому повітрі. І хоч дощ можливий, день усе одно обіцяє бути приємним і по-весняному свіжим.

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