Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 22 апреля и рассказали, каким будет этот день.

Прогноз погоды во Львове на 22 апреля обещает жителям города теплый весенний день с колебанием температуры от +11°C утром до +24°C днем, сообщает Politeka.

Утро начнется ясным небом, однако уже днем ​​Львов покроют тучи, которые к вечеру рассеяться.

К полудню осадков не ожидается, но во второй половине дня возможен мелкий дождь. Атмосферное давление будет оставаться стабильным – около 737 мм рт. ст., а ветер будет преимущественно слабым – до 3 м/с, усиливаясь в послеобеденное время.

Влажность воздуха будет колебаться от 81% с утра до 37% в самую теплую часть дня. Вероятность осадков после обеда составляет до 23%.

Народный календарь связывает этот день с выгоном скота на поля и обрядами у источников. Наши предки считали, что если до 22 апреля не установилась стабильно теплая атмосфера, летом следует ждать засухи.

Максимальная температура этого дня за последние 130 лет составила +28°C (1950 год), а самая низкая -2°C (1992 год). Но прогноз погоды во Львове на 22 апреля обещает достаточно комфортную весеннюю погоду для прогулок и начала работ на природе.

Так что синоптики советуют смело использовать эту возможность и планировать активности на свежем воздухе. И хотя дождь возможен, день все равно обещает быть приятным и по-весеннему свежим.

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