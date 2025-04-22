Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі є актуальною темою для обговорень серед місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі викликає занепокоєння серед містян, особливо тих, хто використовує електроенергію для опалення, повідомляє Politeka.

Хоча в березні та квітні ціни залишались незмінними, з травня очікуються певні зміни, які можуть позначитися на сумі у платіжках.

Попри побоювання, в уряді наразі не планують перегляду вартості газу. Постанову про фіксовану ціну — 7,96 грн за кубометр — продовжено до 31 жовтня 2025 року. А воєнний стан, продовжений до 6 серпня, гарантує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі, зокрема на газ, залишатиметься під мораторієм щонайменше до весни 2026 року.

Однак із електроенергією все не так стабільно. Чинна ставка — 4,32 грн за кВт·год — діє лише до кінця квітня 2025 року. Для домогосподарств, що використовують електрику для опалення, з 1 травня скасовується пільгова вартість, тож їм доведеться платити за загальним тарифним планом, що значно вдарить по гаманцю.

Крім того, у місті продовжує діяти окрема тарифна політика на водопостачання та водовідведення. Згідно з постановою НКРЕКП №2306 від 24 грудня 2024 року, для філії «Інфоксводоканал» встановлено нові ціни з 1 січня 2025 року: для населення вони залишаються незмінними — 14,93 грн за 1 м³ водопостачання та 14,37 грн за 1 м³ водовідведення. Водночас для інших категорій споживачів вартість значно зросла, що також впливає на комерційний сектор міста.

Одеські родини поки можуть зітхнути з полегшенням, проте варто бути готовими до підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі, які можуть настати вже в другій половині року.

Джерело: офіційний сайт міста